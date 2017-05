Calcio, Ranieri: "Spalletti va capito, ma Totti meritava di entrare"

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Non è semplice dire cosa avrei fatto. Totti forse in quel momento meritava di entrare in campo, però bisogna anche capire l'allenatore, che deve pensare alla squadra". Lo ha detto l'ex tecnico della Roma Claudio Ranieri, intervenuto a 'Edicola Fiore', a proposito della decisione di Luciano Spalletti di non far entrare il capitano giallorosso nel corso dell'ultima partita disputata a San Siro. "Ho detto tutto e non ho detto nulla", ha aggiunto scherzando l'ex allenatore del Leicester.