Calcio, Sampdoria: bilancio 2016 chiuso in utile, Ferrero resta presidente

Genova, 28 apr. (LaPresse) - La Sampdoria informa, in una nota, che l’assemblea dei soci tenutasi in data odierna "ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile post imposte di euro 3.232.818,00 che, detratta la quota destinata a riserva legale, è destinato a copertura delle perdite pregresse". L’assemblea, comunica ancora il club, "ha confermato il Consiglio di amministrazione nelle persone di Massimo Ferrero, Vanessa Ferrero e Giorgio Ferrero e il Collegio Sindacale nelle persone di Marco Ciccozzi, Luigi Dell’Abate ed Elessio Calzoni". Ferrero "esprime - si legge ancora - la più ampia soddisfazione per il risultato positivo dell’esercizio 2016, che chiude con un utile significativo, a conferma di un’inversione di tendenza intervenuta dopo l’acquisizione della società da parte del Gruppo Ferrero".