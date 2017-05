Calcio, stampa francese: il Psg pensa a Ghoulam del Napoli

Parigi (Francia), 23 mag. (LaPresse) - Sfumato il titolo di Ligue 1 e il sogno Champions League, il Psg è pronto a robusti innesti di mercato in vista della prossima stagione. Per la fascia sinistra, dove Layvin Kurzawa non convince, scrive 'L'Equipe', c'è l'idea Faouzi Ghoulam: l'algerino del Napoli è in pole per sostituire Maxwell. L'alternativa, ma la strada sembra più difficile, è lo svizzero Ricardo Rodriguez del Wolfsburg, già accostato al Milan. A centrocampo si pensa all'ivoriano Jean-Michael Seri del Nizza e a Tiémoué Bakayoko del Monaco. Il cileno Alexis Sanchez dell'Arsenal è il nome in cima alla lista dei desideri dell'attacco. Ma l'ex Udinese è inseguito anche da Manchester City e Bayern Monaco.