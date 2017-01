Calcio, stampa spagnola: Inter, 'no' a Siviglia per il prestito di Banega

Madrid (Spagna), 11 gen. (LaPresse) - Dopo il colpo Jovetic, il Siviglia ha provato anche ad arrivare ad Ever Banega. Il club andaluso ha chiesto all'Inter il prestito del centrocampista argentino, grande protagonista in biancorosso per due stagioni e fortemente richiesto dall'allenatore Jorge Sampaoli. Un'operazione simile a quella conclusa per il fantasista montenegrino. Stavolta, però, rivela 'Marca', i nerazzurri non hanno concesso sconti: nessun prestito, il giocatore non parte per meno di 30 milioni. Richiesta che ha stoppato l'apertura di una possibile trattativa.