Il vice di Mandorlini non firma con il Genoa: "Amo la Samp, non posso"

Enrico Nicolini, storico vice di Andrea Mandorlini ai tempi dell'esperienza al Cluj e all'Hellas Verona, non seguirà il tecnico ravennate al Genoa.

"Mio padre mi ha insegnato tra le tante cose il rispetto per la gente e l'amore per la Samp - ha scritto Nicolini su Facebook motivando la propria scelta - Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblu. Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora! Capisco che i soldi possano farti stare bene ma la coerenza con le proprie idee non ha prezzo!".