Calciomercato, Bologna: acquistato De Maio a titolo definitivo dall'Anderlecht

Dopo un'annata non facile alla Fiorentina, il difensore De Maio resta comunque in Italia. L'Anderlecht lo ha ceduto, a titolo definitivo, al Bologna per 2 milioni. Era arrivato la scorsa estate alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, ma la Viola non lo ha confermato dopo sole 9 presenze stagionali tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

