Calciomercato, Bologna: acquistato Giancarlo Gonzalez dal Palermo

Nuovo arrivo in casa Bologna, dal Palermo c'è il difensore costaricano Giancarlo Gonzalez, in Italia dalla stagione 2014-2015. Per ora non si conoscono le cifre dell'operazione ma il classe '88 firmerà un contratto fino al 2019 e al club siciliano andranno circa 2.5 milioni per il suo acquisto.

