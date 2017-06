Calciomercato, Bologna: Oikonomou verso il prestito, con obbligo di riscatto, alla SPAL

La SPAL, neo promossa in Serie A, è in procinto di chiudere il primo colpo del proprio mercato estivo. Il ds degli estensi, Davide Vagnati, nel tardo pomeriggio ha trovato l’accordo per portare il difensore greco Marios Oikonomou a Ferrara. Il giocatore del Bologna secondo - Agenti Anonimi - avrebbe detto sì alla corte dei bianco azzurri e dovrebbe trasferirsi alla SPAL con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro da esercitare solo in caso di salvezza dei ferraresi.

