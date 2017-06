Calciomercato, Crotone: si valuta Antonio Cassano per il prossimo anno

Ancora senza squadra dopo la rescissione con la Sampdoria, Cassano potrebbe ripartire dal Crotone. L'agente dell'attaccante barese ha avuto oggi un incontro con il club calabrese, che proponeva un contratto di un anno con opzione per il secondo (in caso di permanenza in Serie A). Il Crotone sogna, bisogna vedere però la volontà di Cassano che in inverno aveva rifiutato la proposta del Virtus Entella.

