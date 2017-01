Calciomercato: Da Biabiany a Paloschi, i 5 possibili colpi dell'ultima giornata di mercato

Ci siamo: ancora poche ore e anche la finestra invernale di mercato diventerà un ricordo. Il gong suona alle ore 23, ma fino a quel momento ce n'è di tempo per concretizzare in extremis qualche trattativa. Negli ultimi giorni, al termine di un mese caratterizzato a dire il vero da tante voci e pochi fatti, qualcosina si è mosso: Cristante all'Atalanta, Hiljemark al Genoa, Gnoukouri all'Udinese, Grenier alla Roma mentre il Milan si è giocata la carta Deulofeu. E qualcosa potrà muoversi anche nelle ultimissime ore, ecco alcuni affari possibili all'ultimo giorno di mercato...

Il Chelsea chiede Candreva all'Inter... Anzi no, chiede Biabiany

Secondo Sky Sport, nella serata di lunedì è arrivata un'offerta del Chelsea per Candreva, offerta prontamente rifiutata dai nerazzurri. Nel tira e molla che si è creato, è venuto fuori il nome di Biabiany, ancora in attesa di una sistemazione dopo i no a Cina, Crotone e Palermo. Sarà Chelsea per l'esterno francese?

Secondo noi: L'Inter sta facendo di tutto per piazzare Biabiany in questa sessione di mercato, ma il Chelsea... Ci pare un po' improbabile.

La Sampdoria aspetta Paloschi

L'Atalanta non molla la presa e nonostante la volontà del giocatore, continua a chiedere 7 milioni per cedere Paloschi. In fila ci sono Chievo (che vuole solo il prestito), Fiorentina, Sassuolo e soprattutto Sampdoria che da diversi giorni sta tentando il classe '90.

Secondo noi: L'Atalanta non vuole avere una minusvalenza a bilancio, avendo acquistato il giocatore per 6 milioni la scorsa estate. È inutile, però, tenerlo in panchina fino alla fine della stagione, tanto vale cederlo in una squadra dove possa trovare spazio. Alla Samp scatenerebbe poi un effetto domino tra gli attaccanti, con Budimir al Crotone, Palladino al Genoa e Monuier all'Atalanta.

Alberto Paloschi Chievo 2015LaPresse

Milan, che fare a centrocampo? Cigarini o Di Gennaro disponibili...

L'infortunio di Bonaventura mette qualche dubbio a Montella e al Milan. L'arrivo di Ocampos, in teoria, chiuderebbe il mercato dei rossoneri, ma un ultimo 'colpo' potrebbe arrivare nelle ore finali di questa sessione invernale. Di certo non si parla di Fabregas o Wilshere, gli obiettivi - ora - sono Cigarini o Di Gennaro. In pole, secondo Calciomercato.com, sarebbe il centrocampista del Cagliari.

Secondo noi: Il classe '88 è un ex e non è da escludere un suo ritorno, chiamiamola una seconda chance. I rapporti tra Milan e Cagliari, inoltre, sono ottimi dopo lo scambio di prestiti Storari-Gabriel. Più difficile il discorso Cigarini, mentre l'affare Di Gennaro può diventare realtà.

Davide Di Gennaro Cagliari 2016LaPresse

Napoli-Empoli: ci sarà l'ok per El Kaddouri?

Sfumato Quaison e Alberto Grassi, l'Empoli attende ancora una risposta per rimpiazzare la partenza di Saponara. L'obiettivo era, ed è, El Kaddouri anche se il marocchino ha detto più volte no alla società toscana. Secondo Tuttomercatoweb, l'ex Toro cerca altri palcoscenici, al contrario è disposto a restare a Napoli (anche fuori rosa) fino al termine della stagione.

Secondo noi: L'Empoli ha bisogno, e in fretta, di una soluzione: Pucciarelli non può fare il trequartista per tutta la stagione. El Kaddouri, però, avrebbe preferito il Trabzonspor; ora c'è il rischio di restare fuori rosa al Napoli, e di non poter neanche fare la riserva in campionato...

Omar El Kaddouri, Napoli-Verona, Coppa Italia, LaPresseLaPresse

Juventus, il Pescara attende una risposta per Mandragora

Con l'ufficializzazione di Orsolini, Marotta ha chiuso il mercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Lemina, Hernanes, Mattiello e Mandragora sono da considerare giocatori bianconeri fino alla fine della stagione anche se il Pescara cerca di alimentare, nuovamente, la trattativa per il classe '97.

Rolando Mandragora, Pescara, Serie B 2015-16LaPresse

Secondo noi: Avere un giocatore in più a centrocampo fa sempre comodo, ricordando anche i problemi avuti da Allegri in quel reparto. Trattenere, però, Mandragora in rosa non farà la differenza: sarebbe più saggio rispedirlo al Pescara, dove potrà ritrovare il posto da titolare ed essere un leader.