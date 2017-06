Calciomercato, Fiorentina: Carlos Sanchez sicuro di rimanere

Nonostante importanti offerte dalla Spagna e dalla Cina, il centrocampista colombiano è sicuro di rimanere in Viola nella prossima stagione come confermato al portale FirenzeViola: "La mia stagione a Firenze è stata buona, penso di aver disputato un buon campionato e mi sono guadagnato la conferma in Nazionale. Spero di iniziare la nuova stagione con il piede giusto ancora una volta. Per ora sempre in Italia, visto che ho due anni di contratto e sono molto felice alla Fiorentina”.

Tutte le news di Calciomercato in diretta