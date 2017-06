Calciomercato, Fiorentina: si punta ad Ardaiz per il post Kalinic

La Fiorentina potrebbe perdere Kalinic, intanto la Viola cerca già un sostituto. Corvino ha puntato gli occhi sul giovanissimo Joaquín Ardaiz, classe '99 uruguaiano, che si è messo in mostra agli ultimi Mondiali Under 20, con la sua Nazionale che si è classificata 4°, dopo la sconfitta nella finalina contro l'Italia. Già a gennaio, la Fiorentina ci aveva provato con il Danubio che disse di no all'offerta di 2 milioni, ora la Viola vuole accelerare per evitare la concorrenza di altre squadre.

Tutte le news di Calciomercato in diretta