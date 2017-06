Calciomercato, Fiorentina: si punta Politano, Ilicic può andare all'Atalanta

Continui movimenti della Fiorentina che potrebbe cedere in un colpo solo Kalinic, Bernardeschi e Ilicic. Sui primi due ci sono già trattative in corso con Milan e Juventus, ora anche l'Atalanta bussa alla porta dei Viola, invece, per l'attaccante sloveno. Chi arriva al suo posto? Corvino e soci stanno pensando a Mattia Politano, in uscita dal Sassuolo dopo l'addio di Di Francesco.

