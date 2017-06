Calciomercato, Fiorentina: sorpasso sul Napoli per Berenguer

Il Napoli è stato molto chiaro nei passati giorni, né Berenguer, né Ounas sono delle priorità, avendo in mente gli obiettivi rinnovi con Reina e Ghoulam e definire le cessioni di Pavoletti e Giaccherini. Gli azzurri, però, potrebbero perdere entrambe le ali offensive, visto che Ounas interessa alla Roma come sostituto di Salah, mentre su Berenguer, secondo il Mattino di Napoli, è arrivata anche la Fiorentina che cerca lo spagnolo come possibile sostituto di Bernardeschi.

