Calciomercato: i consigli per la sessione invernale dalla A(talanta) alla U(dinese)

Atalanta - Chi dopo Gagliardini?

I nerazzurri hanno già dato l'ok alla cessione di Gagliardini e il classe '94 sembra già pronto al passaggio all'Inter. Serve così un nuovo centrocampista per Gasperini con Hiljemark candidato numero 1 per la linea mediana dell'Atalanta. Lo svedese conosce molto bene il campionato italiano e non farebbe molta fatica ad ambientarsi nella nuova squadra. Il progetto tecnico di Gasperini è molto interessante quanto valido, e l'ex PSV potrebbe essere uno dei valori aggiunti della giovane Atalanta.

Video - Da Scirea a Bonaventura: i 10 migliori talenti mai prodotti dall'Atalanta 01:47

Bologna - Dopo Cerci un difensore?

Bigon e Donadoni sono convinti di avere una macchina stabile, giovane ma pronta a crescere nella seconda parte del campionato. Con l’arrivo di Cerci sarebbe sistemato anche il reparto offensivo, ma al Bologna potrebbe servire un difensore in caso di partenza di Oikonomou (richiesto dal Werder Brema). Per ora non c’è nulla di concreto ma il Bologna sta valutando Luca Caldirola, proprio in uscita dal Werder. L'ex centrale dell'Inter ha una grande voglia di riscatto dopo le esperienze poco felici in Germania e potrebbe essere una valida alternativa alla coppia Gastaldello-Maietta. Occhi anche in Portogallo dove interessa Josué Sá del Vitoria Guimarães.

Luca Caldirola (Darmstadt 98)Imago

Cagliari - In arrivo scambio Storari-Gabriel

Le festività natalizie hanno lasciato qualche strascico in casa Cagliari. Pronto a partire Storari che da punto fermo di tutto il movimento, sembra essere scivolato nelle gerarchie di Rastelli. Serve quindi un altro portiere al Cagliari, e se il sogno Sirigu resterà tale, con Cragno che non si può muovere da Benevento, si punta ora allo scambio con il Milan per arrivare a Gabriel. Il portiere brasiliano non vede l’ora di essere messo alla prova, Storari potrebbe invece rientrare in rossonero dopo le esperienze nel 2007 e nella stagione 2009-2010.

Gabriel Montolivo - Milan-Roma - Serie A 2013/2014 - LaPresseEurosport

Chievo - Via Birsa e Castro, serve un giocatore di qualità

Birsa in Cina, anche Lucas Castro in partenza. Serve assolutamente un giocatore di qualità al Chievo per il resto della stagione, un giocatore con buona tecnica e che sappia saltare l'uomo creando la superiorità numerica in avanti. Occhi su Anthony Mounier, desideroso di riscatto dopo una partenza non troppo positiva a Bologna. Il francese non è un trequartista puro (come lo è Birsa) ma può giocare in ambo le fasce, moltiplicando così le soluzioni offensive per Maran che sta già pensando al cambio di modulo.

Mounier Bologna Frosinone 2015 LaPresseLaPresse

Crotone - Si cerca un difensore

I calabresi hanno una delle difese più battute del campionato e cercano nuovi elementi per riuscire a risollevarsi dal fondo della classifica. Si pensa al ritorno di Yao, che l'Inter cederebbe volentieri in prestito per il resto della stagione. Il classe '96 conosce già l'ambiente e farebbe al caso di Nicola grazie alla sua duttilità. L'arrivo di Yao farebbe, inoltre, da apripista alle trattative - sempre con l'Inter - per Biabiany e Gnoukouri.

Yao - Crotone-Cesena - Serie B 2015/2016 - LaPresseEurosport

Empoli - Anche i toscani su un attaccante

Pucciarelli (1) e Maccarone (2) hanno segnato pochissimo, Gilardino (0) va verso la rescissione contrattuale mentre Marilungo (0) si è di nuovo infortunato. E' emergenza attacco per la squadra di Martusciello che cerca una nuova punta per la scalata alla salvezza. L'obiettivo numero 1 è quello di Simone Ganz che la Juventus potrebbe girare proprio in Toscana, dopo la prima parte di campionato a Verona dove il classe '93 sta vivendo all'ombra di Pazzini. Ad Empoli avrebbe un ruolo da protagonista e potrebbe essere determinante per la battaglia salvezza degli azzurri.

Simone Ganz - Vicenza-Hellas Verona - Serie B 2016/2017 - LaPresseEurosport

Fiorentina - Kalinić lascia ancora qualche dubbio

Kalinić avrebbe detto di no all'offerta cinese, ma il croato non è ancora fuori dal mercato. Se il Tianjin Quanjian dovesse offrire veramente 50 milioni per il classe '88, sarebbe veramente difficile dire di no per la Fiorentina. Intanto si studiano già le alternative, da Gabbiadini a Jovetić, passando per Zaza. L'ex Sassuolo scalpita per tornare in Italia dopo l'infelice parentesi al West Ham United (0 gol in Premier League fino ad adesso) e sarebbe importante nello scacchiere di Paulo Sousa sia come unica punta che in coppia ad un altro attaccante nel caso il tecnico portoghese voglia cambiare assetto tattico (proprio nel caso resti Kalinić o arrivi Jovetić).

Zaza SchweinsteigerAFP

Genoa - Un attaccante per il dopo Pavoletti

Non solo Simeone jr, Preziosi vuole un altro attaccante per il suo Genoa. Il numero 1 del Grifone è pronto all'affondo per Miguel Borja Hernández che è stato appena nominato miglior giocatore del Sudamerica. L'ex attaccante del Livorno ha giocato una grande stagione con l'Atlético Nacional sfiorando nello stesso anno l'accoppiata Copa Libertadores + Copa Sudamerica ed è pronto ora al rientro in Italia dopo l'apprendistato in Colombia. Pavoletti sta per firmare con il Napoli, ma il Genoa ha già pronta la contromossa.

Atlético Nacional - Copa Libertadores 2016 - LaPresse/EFEEurosport

Inter - Lucas Leiva non basta, arriva anche Badelj?

Ok l’imminente arrivo di Lucas Leiva, ma non basta solo il brasiliano per sistemare il reparto di mezzo della squadra di Pioli. Ai nerazzurri serve un vero centrocampista che imposti l’azione da dietro e nel mirino resta Badelj della Fiorentina. Il croato ha già fatto sapere di essere disposto a lasciare la Viola ma restano dei dubbi sul suo ingaggio. L’Inter, intanto, ci fa un pensierino...

Badelj con la maglia della CroaziaEurosport

Juventus - Sfumato Witsel serve un centrocampista, ma chi?

Con Witsel in Cina, diventa sempre più difficile per la Juventus sistemare il centrocampo. Tanti i nomi ma nessuno ha l'esperienza giusta per fare la differenza - già adesso - in bianconero, senza dimenticare che molti dei nomi proposti non possono fare la Champions. Uno degli elementi più interessanti è quello di Tiemoué Bakayoko che benissimo ha fatto nel Monaco negli ultimi mesi. Il 22enne sarebbe un prospetto molto importante per la Juventus, mediano con grande fisico e forza, bravissimo nei colpi di testa e dotato di una discreta tecnica. Non è un colpo alla Pogba, ma potrebbe essere un grande colpo in prospettiva.

Oscar Trejo et Tiémoué Bakayoko lors de Toulouse-MonacoAFP

Lazio - E se Keita partisse? C'è Éder!

Il futuro di Keita resta un mistero per la Lazio. I biancocelesti sono ancora in trattativa per il rinnovo del senegalese ma per ora non ci sono segnali positivi riguardo il contratto del classe '95. Intanto si studia la carta Éder, in uscita dall'Inter. Il classe '86 potrebbe essere impiegato sia come attaccante esterno che come trequartista e piace molto a Simone Inzaghi. Un'alternativa valida per l'attacco biancoceleste senza contare la grande voglia di Éder che vuole dimostrare di essere molto più che un normale rimpiazzo.

Eder Inter Sparta Praga 2016LaPresse

Milan - Occhi su un centrocampista di qualità

Se in attacco sono aperte molte piste (Keita, Deulofeu ecc), il Milan dovrà pensare anche al centrocampo dove - numericamente - si sente ancora l'assenza di Montolivo (che rientrerà solo a metà Aprile). Se consideriamo anche le prestazioni non convincenti di Sosa, i rossoneri hanno già individuato quello che potrà essere il prossimo obiettivo di mercato. Ora Galliani punta all'ex interista Diego Laxalt che può arrivare sotto forma di scambio con il Genoa che vuole a sua volta i difensori Ely e Vangioni. Il classe '93 darebbe continuità al centrocampo di Montella, con grandi doti fisiche oltre ad una buona tecnica di base. Occhio però, anche, all'inserimento della Fiorentina che non molla l'uruguaiano.

Video - Locatelli, il talento scovato "per caso" sulle orme di Ambrosini 01:19

Napoli - Sistemato l'attacco, potrebbe fare comodo un terzino

Da una parte Pavoletti, dall'altra l'imminente ritorno di Milik. Il Napoli ha sistemato il reparto offensivo, ma potrebbe servire ancora qualcos'altro per completare la rosa. La Coppa d'Africa priverà Sarri di Ghoulam e il solo Strinić non può bastare, considerando anche che il croato non gode di ottima fiducia in questa stagione. Vagliati diversi nomi tra cui quello di Widmer, da sempre obiettivo del Napoli. Lo svizzero può giocare su entrambe le fasce e può essere portato a casa per meno di 8 milioni.

Hetemaj Widmer - Udinese-Chievo - Serie A 2015/2016 - LaPresseEurosport

Palermo - Corini punta su Andreolli

Tanti i nomi proposti da Corini, ma il Palermo guarda soprattutto alla difesa. Due i nomi su tutti per i rosanero, il primo è quello di Andreolli dell’Inter che con Corini ha già lavorato ai tempi del Chievo. Sulla lista anche il brasiliano Luan dal Vasco da Gama, anche se ha un costo eccessivo per le tasche di Zamparini.

Marco Andreolli, Qarabag-Inter, AFPAFP

Pescara - Serve ‘a tutti i costi’ un attaccante

Pronto l’arrivo di Mandragora per sostituire Aquilani, ma al Pescara serve molto di più per cercare quella che è diventata un’improbabile salvezza. Serve a tutti i costi un attaccante visto i pochi gol arrivati da Pettinari, Bahebeck, Manaj, Caprari e Murić. Nel mirino ci sono Paloschi (che sta facendo sempre più panchina all’Atalanta) e Gilardino che è ancora alla ricerca del suo primo gol in campionato dopo una partenza non entusiasmante ad Empoli.

Paloschi - Genoa-Chievo - Serie A 2015/2016 - LaPresseEurosport

Roma - Serve un vice Salah

La Coppa d’Africa è alle porte e alla Roma serve subito un giocatore che possa coprire le caratteristiche di Salah. Tanti i nomi vagliati, ma nelle ultime settimane è spuntato quello di Memphis Depay che non è riuscito ad entrare nel cuore di Mourinho al Manchester United (solo 4 presenze per lui in Premier League). La Roma potrebbe essere la destinazione giusta per il riscatto dell’olandese che vuole tornare al più presto nel calcio che conta.

Video - Edin Dzeko, il cannoniere ritrovato che si è preso la Roma 01:05

Sampdoria - Occhi sul terzino, spunta Santon?

I blucerchiati sono nuovamente pronti a mettere mani sulla propria difesa. Molte le alternative vagliate in queste ore visto le sicure partenze di Pedro Pereira e Dodô: il club genovese intanto bussa alle porte dell'Inter per arrivare a Santon a cui è stato dato l'ok per partire dopo l'arrivo di Pioli in panchina. Si studia come formula il prestito con diritto di riscatto, sperando che Santon abbia tanta voglia di fare, dopo un periodo non felicissimo in nerazzurro.

Davide Santon M'Baye Niang Milan Inter 2016LaPresse

Sassuolo - Tanti infortuni a centrocampo, arriva Dezi?

La lista degli indisponibili è sempre stata lunga e importante per Di Francesco nel corso della stagione, soprattutto a centrocampo. Si studiano ora varie alternative per la linea mediana è spunta il nome di Jacopo Dezi che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Perugia. Lui scalpita per un'esperienza in Serie A e il Napoli pensa al prestito, magari pensando a qualche giovane dei neroverdi come contropartita tecnica.

Dezi - Perugia-Avellino - Serie B 2016/2017 - LaPresseEurosport

Torino - Si cerca un altro big: arriva Iturbe?

Ljajić-Belotti-Iago Falque? Non bastano, Mihajlović sogna di portare in granata anche Iturbe per aumentare ancor di più la pericolosità offensiva del suo Toro. Esperienza, velocità, tecnica e voglia di fare, questo è quello che porterebbe in granata l'attaccante di proprietà della Roma che si sposerebbe benissimo nel 4-3-3 del Toro. A farne le spese sarebbero Aramu e Josef Martínez che hanno già ricevuto la notizia di trovarsi un'altra squadra per il resto della stagione.

2015, Juan Manuel Iturbe, David Lopez, Roma-Napoli, LaPresseLaPresse

Udinese - Serve un regista

Tanti i nomi in uscita per l'Udinese, uno su tutti quello di Kone che sta per approdare in MLS. Serve quindi un regista alla squadra di Del Neri che ora aspetta il sì di Cigarini che non ha convinto proprio tutti alla Sampdoria. L'ex Atalanta scalpita per cambiare già aria e non avrebbe grandi pretese dal punto di vista contrattuale, il nome perfetto per il centrocampo dell'Udinese.