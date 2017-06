Calciomercato, Inter: ceduto Miangue al Cagliari, i nerazzurri hanno la clausola di recompra

Il Cagliari ha già il sostituto di Murru, con l'arrivo di Miangué dall'Inter. Il laterale belga arriva a titolo definitivo per 3,5 milioni, l'Inter avrà però una clausola di recompra, fino alla stagione 2019/2020, per il classe '97 per un importo di 10 milioni.

