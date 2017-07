Calciomercato Inter, colpo a sopresa: è fatta per il giovane Colidio

Quasi a sorpresa, l’Inter mette a segno una ulteriore operazione di mercato in chiave giovani. È fatta per l’arrivo di Facundo Colidio, attaccante argentino classe 2000 e in forza al Boca Juniors, e sul quale c’erano anche Juventus e PSG. A ogni modo, il giovane centravanti sbarcherà a Milano solo a gennaio, non appena avrà compiuto 18 anni.

Questa trattativa lampo potrebbe aprire la strada verso il ritorno di Medel tra le fila degli “xenezies“. Il mediano cileno gradirebbe molto di giocare nuovamente nella Primera Division argentina.

Raffaele Campo