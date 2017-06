Calciomercato, Inter: contatti con la Samp per Škriniar, possibile scambio con Caprari

Cene in corso tra Sampdoria e Inter, da una parte l'avvocato Romei a cena con Ausilio per parlare della possibile cessione Škriniar ai nerazzurri, con il giocatore sloveno che è impiegato attualmente nell'Europeo Under 21 con la propria Nazionale. Possibile scambio, con conguaglio, con Caprari che non resterà all'Inter. La Samp avrebbe detto di sì, serve convincere prima l'ex attaccante del Pescara con Pradè che ha incontrato l'agente del giocatore, Davide Lippi, per tentare l'attaccante a vestire la maglia blucerchiata.

