Calciomercato Inter, l'agente di Banega conferma l'addio: "Siviglia è casa sua"

Banega al Siviglia, l'agente conferma. Marcelo Simonian lo annuncia al canale ABC Sevilla: “Qui è casa sua. Ha avuto la possibilità di giocare in Italia, ma ora lo capisce più che mai, a Siviglia si è trovato bene ed è ben voluto dalla gente. Non ne abbiamo parlato nei dettagli, ma so quello che pensa”.

