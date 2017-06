Calciomercato, Inter: per l'agente di Banega anche il PSG in corsa oltre il Siviglia

Il Siviglia sta trattando con l'Inter il ritorno di Banega, anche se c'è da definire la cifra visto che i nerazzurri vogliono più di 9 milioni offerti dagli andalusi. Secondo l'agente del classe '88 non bisogna escludere la pista PSG: “Il Siviglia? Non escludo nemmeno il PSG ma nemmeno altri club. Per Ever, Siviglia è casa sua, ma bisogna rispettare la volontà dell'Inter”.

