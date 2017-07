Calciomercato: Inter, Puscas torna al Benevento

Tramite una nota della società comparsa nel sito ufficiale, l’Inter ha annunciato di aver definito la cessione al Benevento del giovane attaccante romeno George Puscas. Così recita il comunicato: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver definito in data odierna il trasferimento al Benevento Calcio, in prestito annuale con opzione e contro-opzione, dell’attaccante rumeno classe 1996 George Puscas“.

Il centravanti torna così nella squadra giallorossa, con cui quest’anno ha festeggiato lo storico ritorno in Serie A. Dopo una “regular season” con tante ombre e poche luci (solo 17 presenze e 4 gol), complice anche un infortunio al menisco, Puscas è stato decisivo nella cavalcata play-off, realizzando ben 3 marcature in 4 gare. Ora è pronto a continuare questo percorso di crescita anche in Serie A, e sempre sotto la guida di Marco Baroni.

Raffaele Campo