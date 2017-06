Calciomercato, Inter: Walter Samuel lascia per fare il vice allenatore nel Lugano

Dopo essere rientrato nell'Inter, nella scorsa stagione, nello staff tecnico di Stefano Pioli, c'è un nuovo addio dell'argentino che fa ritorno in Svizzera, dopo aver concluso la sua carriera nel Basilea. Samuel firma, infatti, nel Lugano dove sarà il vice di Pierluigi Tami, che ha appena preso il posto di Tramezzani: “Avevo bisogno di gente entusiasta che mi potesse dare qualcosa. Quando ho parlato con Samuel ho sentito energia e grande motivazione. Sta facendo i corsi di allenatore, è molto motivato. L’ho conosciuto come avversario al Basilea - dice Tami - e come lo era da giocatore, l’ho ritrovato anche adesso. Parla con umiltà, voglia di mettersi in discussione e desiderio di apprendere e poi ha grande esperienza anche internazionale. Ha vinto il Triplete, e ci può insegnare come fare”.

