Calciomercato, Juventus: alzata l'offerta per arrivare a Danilo del Real Madrid

Continua il pressing della Juventus per Danilo, probabile sostituto di Dani Alves, svincolatosi ieri dai bianconeri. 22 milioni è l'offerta al Real Madrid, 4,5 milioni l'ingaggio annuo per 4 stagioni: per ora i blancos chiedono però 25 milioni per il brasiliano.

Tutte le news di Calciomercato in diretta