Calciomercato, Juventus: frenata per Szczesny, ora si inserisce anche l'Inter

L'Arsenal continua a chiedere circa 15 milioni per il cartellino del portiere polacco mentre i bianconeri sono fermi a 5, visto l'imminente scadenza del contratto. Le parti sono troppo distanti per continuare a trattare, con la Juventus che segue con interesse l'evolversi della situazione Donnarumma. Szczesny rientra però nel mirino dell'Inter, secondo Sportitalia, con Spalletti pronto a riportarlo con sé in nerazzurro, potendo così sbloccare Handanovic.

