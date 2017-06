Calciomercato, Juventus: il Cagliari chiede i prestiti di Mandragora e Romagna

Offerta ufficiale del Cagliari che ha chiesto alla Juventus i prestiti di Mandragora e Filippo Romagna, entrambi usciti alla grande dall'esperienza in Corea del Sud con l'Italia Under 20 nel Mondiale di categoria, che ha visto gli azzurri chiudere al 3° posto. La Juventus ci pensa, con un mezzo sì per dare continuità ai due giovani della propria rosa.

Tutte le news di Calciomercato in diretta