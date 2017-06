Calciomercato, Juventus: il Chelsea non molla Bonucci, è il grande sogno di Conte

Il Chelsea insiste per Leonardo Bonucci, e sogna Robert Lewandowski. Secondo quanto riporta il quotidiano Evening Standard, i blues avrebbero legato la partenza di Kurt Zouma, richiesto in Francia da Lione e Nizza, all'eventuale arrivo del difensore della Juventus, che resta in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Il nome nuovo tra i londinesi per l'attacco è rappresentato dal centravanti del Bayern, in rotta con la società dopo le dichiarazioni dell'agente dei giorni scorsi. Il Chelsea, chiamato a sostituire Diego Costa, sta anche sondando il terreno anche per Romelu Lukaku.

