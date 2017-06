Calciomercato, Juventus: l'Arsenal chiede sempre 15 milioni per Szczesny, lui vuole solo la Juve

Continua a tener banco la situazione Szczesny in casa Juventus. L'accordo con il giocatore è stato preso, ma manca quello tra bianconeri e l'Arsenal che chiede per il portiere polacco 15 milioni a fronte dei 5 offerti dalla Juventus. L'ex Roma è in attesa e secondo il portale Calciomercato.com non vuole comunque abbandonare l'ipotesi di finire in bianconero. Rifiutato il sondaggio che vedeva l'Inter interessata a lui, Szczesny vuole solo la Juve.

