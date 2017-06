Calciomercato, Juventus: l'Hellas Verona chiede i prestiti di Mandragora, Orsolini e Kean

L'Hellas cerca di rinforzarsi per la prossima stagione ed ha chiesto alla Juventus i prestiti di Mandragora, capitano della Nazionale Under 20 all'ultimo Mondiale di categoria, e dell'attaccante Kean. Gli scaligeri hanno chiesto anche Orsolini, ma per ora la Juventus ha rifiutato, volendo valutare bene l'ex Ascoli durante il ritiro precampionato.

