Calciomercato, Juventus: niente prestito per Schick, resta in bianconero

Le prestazioni all'Europeo Under 21 di Schick, hanno convinto Allegri e il suo staff a trattenere il classe '96 già dalla prossima stagione. Si era pensato, inizialmente, di cedere l'ex Sampdoria in prestito (essendoci inoltre una prelazione per la stessa Samp), ma secondo Tuttosport, la Juventus è disposta a dargli subito una maglia che Schick si giocherà con Higuain.

