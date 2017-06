Calciomercato, Juventus: offerto Rincon alla Fiorentina come contropartita per Bernardeschi

Le prestazioni in Nazionale Under 21, impongono alla Juventus di accelerare il passo per prendere Bernardeschi, anche perché la concorrenza è già molto alta visto gli interessamenti di Inter, Barcellona e Arsenal. I bianconeri hanno però già abbozzato una trattativa e puntano ora ad un'offerta di 40 milioni più bonus, più il cartellino di Rincon per arrivare al classe '94. Secondo Tuttosport, bisogna però fare un altro passo in avanti visto che alla Viola non interessa il centrocampista ex Genoa come contropartita.

Tutte le news di Calciomercato in diretta