Calciomercato, Juventus: si punta anche a Danilo per il post Dani Alves

Secondo l'emittente radiofonica Cadena SER, la Juventus avrebbe già individuato il terzino destro che possa sostituire Dani Alves che volerà a Manchester, sponda City. I bianconeri hanno avviato i contatti con il Real Madrid per Danilo, chiedendo il prestito con obbligo di riscatto per il giocatore brasiliano. La voglia di trattare c'è, anche se l'agente del giocatore per ora frena: “Danilo pensa solo al Real Madrid, ha il sostegno del presidente e dell'allenatore. È felice a Madrid e il suo unico desiderio è quello di restare nella squadra Campione d'Europa. Non abbiamo nessuna proposta formale sul tavolo”.

