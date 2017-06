Calciomercato, Juventus: si valuta prestito di Mattiello alla SPAL

Nonostante il gran movimento in casa Juventus per quanto riguarda i terzini, si pensa ad un possibile prestito per Mattiello. Il classe '95 è richiesto, secondo Sky Sport, dalla SPAL e sembra esserci una buona intesa con i bianconeri. Da verificare ora le sensazioni del giocatore, e conoscere la sua disponibilità al trasferimento a Ferrara.

