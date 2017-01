Calciomercato: l'Udinese ufficializza Lasagna, resta al Carpi fino a fine stagione

Colpo Udinese che dal Carpi acquista l'attaccante Kevin Lasagna per 5 milioni. Il classe '92 arriverà in Friuli solo a giugno, dopo aver completato la stagione con la squadra emiliana, dove ha collezionato fino ad ora 9 reti in 21 presenze in Serie B.

Seconda chance quindi per il giocatore Suzzara che lo scorso anno fece comunque un buon campionato a Carpi, nonostante la retrocessione del club emiliano. Il classe '92 collezionò in totale 36 presenze, 5 reti - tra cui una importantissima al Meazza contro l'Inter - e 3 assist in Serie A, tanto da attirare verso di sé anche l'interessamento di Milan e Napoli.