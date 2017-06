Calciomercato, Lazio: Kolarov vorrebbe tornare in biancoceleste

Il 31enne difensore del Manchester City confessa la volontà di tornare un giorno a vestire la maglia della Lazio, squadra in cui ha militato dal 2007 al 2010 prima di finire in Premier League. “Un giorno mi piacerebbe tornare. Roma mi è rimasta nel cuore. A Manchester ho vinto tutto, ma l'Italia è un'altra cosa”, queste le sue parole al Messaggero, con Kolarov che ha un contratto in scadenza con il City a giugno 2018.

