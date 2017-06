Calciomercato, Lazio: per il Napoli, Jorginho non è sul mercato

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile arrivo di Jorginho alla Lazio, in sostituzione di Biglia, ma l'agente del centrocampista italiano nega una trattativa con i bianconcelesti a Radio CRC: “Interesse della Lazio per Jorginho? Ho letto qualcosa, ma chi ha fa la trattativa sicuro non è il Napoli e l'agente di Jorginho. Forse c'è un altro Jorginho che gioca a calcio, in Brasile ce ne sono tanti. Jorginho del Napoli non è sul mercato. Il Napoli vuole confermare tutti per arrivare all'obiettivo Scudetto”.

Tutte le news di Calciomercato in diretta