Calciomercato, Lazio: Tare incontra l'agente di Alejandro Gomez

Tare è a Milano per parlare con Giuseppe Riso, agente di Alejandro Gomez, obiettivo primario per l'attacco laziale (in sostituzione del partente Keita). La trattativa deve ancora partite, anche perché l'Atalanta chiede quasi 40 milioni per i cartellini di Gomez e Petagna, mentre la Lazio vuole abbassare il costo dell'operazione con l'inserimento di Lombardi e altre contropartite tecniche.

