Calciomercato, Lazio: visite mediche per Marusic, a breve la firma del serbo

Il giocatore serbo è arrivato a Formello per visitare il centro sportivo della Lazio e per effettuare le visite mediche di rito. Il classe '92 arriva dall'Oostende per una cifra vicino ai 2 milioni, Marusic firmerà con i biancocelesti un contratto di 5 anni.

