Calciomercato, Milan: Bacca ha deciso, l'attaccante sempre più vicino al Marsiglia di Garcia

Tra i tanti acquisti già messi a segno e quelli che devono ancora arrivare, il Milan deve pensare anche al mercato in uscita. Bacca è vicinissimo al Marsiglia dell'ex tecnico della Roma Rudi Garcia, nonostante l'OM non faccia la Champions nella prossima stagione. A confermare la notizia e l'agente del colombiano a RMC, Sergio Barila: “La Ligue 1 è diventato un campionato attraente, sempre più club stanno cercando di competere col PSG. La presenza di un grande come Zubizarreta dimostra che l'OM ha un progetto serio e ambizioso. Questo è l'anno del Mondiale e Carlos vuole parteciparvi con la sua Colombia. Dovrà scegliere un club che potrà offrirgli visibilità”.

