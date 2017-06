Calciomercato, Milan: Bacca vuole rimanere in rossonero

Pressing del Marsiglia per l'attaccante colombiano, ma l'ex Siviglia commenta così le voci di mercato in un'intervita dal periodo El Heraldo: "Io resto al Milan. Ho tre anni ancora di contratto e devo tornare il 5 luglio per essere a disposizione dello staff tecnico. So che non è stata la mia miglior stagione, questo mi motiva il doppio per la prossima annata. Da quando sono in Europa ho sempre segnato 20 gol, lo scorso anno non l'ho fatto. Francia? Ogni volta che il mercato è aperto escono diversi nomi. Sono felice al Milan, mi sto divertendo".

