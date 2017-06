Calciomercato, Milan: incontro Mirabelli-Branchini per definire cessione De Sciglio alla Juventus

È in corso in questo momento, a Casa Milan, un incontro tra Giovanni Branchini, procuratore di De Sciglio, e Mirabelli per definire la cessione del classe '92. Branchini porta con sé anche l'offerta della Juventus, che per ora è molto distante dalla richiesta dei rossoneri che vogliono circa 10 milioni per far partire il difensore.

