Calciomercato Milan, l'agente di Perin: "Già conclusa la trattativa, Mattia può essere solo n° 1"

In casa Milan continua a tenere banco la questione Donnarumma. In attesa di capire se lo spiraglio lasciato aperto dall'ad Fassone possa tramutarsi in qualcosa di più (anche se resta molto improbabile), è ufficiale lo stop della trattativa per Mattia Perin. Lo ha annunciato l'agente del portiere del Genoa, Alessandro Lucci: “Rispettiamo il Milan, lo ringraziamo per aver cercato con determinazione Mattia, ma siamo noi adesso ad aver fermato ogni possibile trattativa. Il Milan vuole giustamente concentrarsi sulla situazione Donnarumma, Mattia è uno straordinario primo e non potrebbe essere altrimenti visto ciò che ha dimostrato ad oggi. Abbiamo parlato con Mirabelli, per noi al momento l'affare è chiuso”.

