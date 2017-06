Calciomercato, Milan: secco no alla SPAL per il prestito di Locatelli

Non solo Vangioni e Rodrigo Ely, la SPAL ha chiesto al Milan anche il prestito del giovane centrocampista Locatelli. I rossoneri hanno però rifiutato, un po' per la voglia del giocatore di restare in rossonero, un po' per le difficoltà nell'arrivare a Biglia.

Tutte le news di Calciomercato in diretta