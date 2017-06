Calciomercato, Milan: si tratta con la Juventus per la cessione di De Sciglio

Non solo Danilo, in casa Juventus si cerca anche De Sciglio per le corsie laterali (possibile anche l'addio di Alex Sandro?). Il Milan chiede una cifra molto vicina ai 10 milioni, ma i bianconeri chiedono di abbassare le pretese visto che il classe '92 sarà in scadenza a giugno 2018.

