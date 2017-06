Calciomercato, Napoli: fatta con il Bordeaux per il giovane Ounas

In attesa di chiarire diverse situazioni in uscita, come quelle di Zapata, Pavoletti e Giaccherini, il Napoli mette fieno in cascina con l'acquisto di Ounas dal Bordeaux. Secondo l'Equipe, gli azzurri avrebbero trovato un accordo per il classe '96 sulla base di 6 milioni al Bordeaux, più una percentuale su un'eventuale cessione in futuro del giovane algerino.

