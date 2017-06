Calciomercato, Napoli: il Liverpool insiste per Ghoulam, proposto scambio con Moreno

C'è ancora della distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di Ghoulam e, a sorpresa, il Napoli potrebbe perdere il laterale algerino che ha tante offerte in giro per l'Europa. Una su tutte quella del Liverpool, che scambierebbe Ghoulam con lo spagnolo Alberto Moreno, più conguaglio economico in favore del Napoli.

