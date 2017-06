Calciomercato, Napoli: il Liverpool offre 40 milioni per Koulibaly

Nonostante, nelle passate settimane, il Napoli avesse detto di no al Chelsea, continuano le offerte e le avances per il difensore Koulibaly. Sul centrale senegalese c'è anche il Liverpool che, secondo il portale ESPN, avrebbe offerto 40 milioni al club partenopeo per acquistare in questa sessione di mercato il classe '91, dopo il fallimento della trattativa per van Dijk.

