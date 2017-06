Calciomercato, Napoli: Meret per la porta in caso di addio di Reina

Ancora in corso la trattativa con Reina per il rinnovo del portiere spagnolo, ma nel caso dovesse saltare tutto, gli azzurri hanno già in mente il sostituto. Secondo il Mattino, l'obiettivo è Alex Meret, estremo difensore di proprietà dell'Udinese e vice di Donnarumma nella Nazionale Under 21. Meret ha però una valutazione di 22 milioni e il Napoli, ora come ora, non sembra disponibile a pagare tale cifra. Non interessa, invece, Neto che sembra vicino al Valencia per sostituire Diego Alves, possibile nuovo portiere della Fiorentina.

