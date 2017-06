Calciomercato Napoli, parla l'agente di Koulibaly: "Liverpool? Ogni giorno leggo cavolate"

Nella giornata di ieri sono arrivate notizie di un'offerta importantissima del Liverpool per Koulibaly, ma l'agente del giocatore, Bruno Satin, ha smentito tutto a Radio CRC: “Offerte Premier per Koulibaly? Parlo con tante società, viaggio sempre, è il mio lavoro. I grandi club cercano grandi giocatori, ma il calciatore non decide da solo di andare. Koulibaly è un giocatore del Napoli. Ma i rumor dall'Inghilterra? Ogni giorno arrivano cazzate”.

