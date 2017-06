Calciomercato, Napoli: seguito anche Geronimo Rulli per il post Reina

Sono state date 72 ore di tempo a Reina per dare una risposta definitiva alla proposta di rinnovo. In caso di addio, già selezionato Meret per il ruolo di portiere della prossima stagione, interessa però, secondo Sky Sport, anche l'argentino Geronimo Rulli in forza alla Real Sociedad. Il classe '92 costerebbe 15 milioni.

