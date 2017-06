Calciomercato, Roma: Salah vicinissimo al Liverpool, 40 milioni ai giallorossi

Mohamed Salah è sempre più vicino a diventare un giocatore del Liverpool. Il Mirror riferisce, infatti, che il manager dell'attaccante egiziano, Ramy Abbas, è a Londra per incontrare i vertici dei Reds. Salah avrebbe già un accordo di massima con il Liverpool, che invece deve ancora raggiungere una intesa con la Roma. Ieri il ds della Roma, Monchi, ha fatto capire che i giallorossi non cederanno il giocatore se non al loro prezzo, vale a dire non meno di 40 milioni. Sempre secondo la stampa inglese le posizioni sarebbero ora molto vicine, con il Liverpool pronto ad alzare la sua precedente offerta di 30 milioni, ed entro il fine settimana l'affare dovrebbe essere finalizzato.

